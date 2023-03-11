陸國防預算多台7倍嚇人？老謝爆這國更高

日前媒體報導，中國大陸2023年國防預算高達1.55兆人民幣，比2022年成長7.2%，也比台灣多出11.7倍之多。財信傳媒董事長謝金河表示，美國國防預算成長14%，幾乎多出大陸一倍，從8579億美元換算約6兆人民幣，美國才是軍事支出大國；他直言，這次俄烏戰爭，全球都加入軍備競賽，台灣也誕生過去很少被人提及的軍工產業鏈，JPP-KY股價已漲上百元。

謝金河在臉書發文指出，從各國的國防軍事預算來看，2022年俄羅斯入侵烏克蘭是一個重要轉折點，舊蘇聯解體後，1991年各國努力裁減軍備，大家都認為熱戰，冷戰都可以告一段落，各國都努力裁減軍備。後來美中角力，從川普時代開始，美中開始增加軍備，這次俄烏戰爭，全球都加入軍備競賽。

這次波蘭奮力買入500套海馬斯（HIMARS），還有同等級的高機動性多管長程火箭系統。世界各國也都記取教訓，重新清查彈藥庫存，武器系統及供應鏈。法國資深國防分析家海斯柏格說：2022年2月24日是「後冷戰時代的終點」。

謝金河分析，如果以中國1.55兆人民幣為標竿，美國國防預算從去年的7530億美元拉升至8579億美元、成長14%，比中國的7.2%，幾乎多一倍。如果換成人民幣約6兆人民幣，美國才是軍事支出大國。

除此之外，日本也加入軍備競賽，今年是6.8兆日圓，約510億美元，比去年成長26%，成長幅度最大；法國428億美元、成長7%；西班牙120億美元、成長25%；義大利82億美元、成長5%。

歐洲各國都奮力增加軍備支出，歐洲的軍工產業也蓬勃發展。

謝金河指出，像是生產豹二戰車的萊茵金屬，從1889年到現在，是兩次世界大戰的戰車製造廠，從俄烏之戰迄今，股價大漲190%；瑞典也生產反戰車飛彈的汽車製造商Saab股價也大漲125%；法國最重要的軍火供應商Thales，股價大漲72%；台灣的航太產業供應鏈JPP-KY，股價漲上百元；英國的BAE航太系統股價也大漲60%。

他先前提過美日軍工產業，像美國的洛克希德．馬丁、雷神，日本的三菱重工，都成為資本市場最大亮點，而台灣今年也誕生了過去很少被人提及的軍工產業鏈。

謝金河認為地緣，政治的矛盾與衝突不是短期可解，各國在矛盾對立中，國防軍事的支出，看起來不會停止，未來的全球軍工股會是資本巿場的亮點明燈。

（中時新聞網 吳美觀）

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