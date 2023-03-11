美銀行10年最大擠兌風暴 這類公司損失重

綜合外電報導，有消息指出，美國數位監管機構透露矽谷銀行（SVB）的儲戶和投資者嘗試提取420億美元，這將成為10多年來美國最大的銀行擠兌之一。

美國銀行股風暴擴大，美國第18大銀行矽谷銀行（SVB）在爆雷之後48小時內就倒閉，讓美國金融業自2008年以來最大的倒閉案，且影響正在廣泛蔓延。

大量矽谷公司將發不出工資，或大規模裁員

根據外電報導，首當其衝的是矽谷的初創公司。市場分析指出 ， 這些公司的創始人周四就面臨艱難的抉擇：是快速撤回存款，然後對風險投資債務違約；還是如果銀行倒閉，將面臨失去一切的風險。許多人選擇堅守，因為矽谷銀行徹底倒閉似乎有些不可思議。然而現在，他們下周可能發不出工資了。

薪資服務提供商Rippling周五通知客戶，由於該公司由SVB代發工資，一些薪資處理已經停止。Rippling的首席執行官Parker Conrad在推特上表示，該公司立即加快了轉向摩根大通的計劃，但是還不夠快。初創公司創始人Brad Hargreaves 表示，一些公司下周可能無法發放工資。由於雇傭員工不給工資是違法的，他並表示，稍晚會出現大規模裁員。

早期在初創公司refiber的首席執行官Sarika Bajaj說，她已經成為矽谷銀行的客戶三年了，公司的大部分資金都存在矽谷銀行。周五，Bajaj在加州SVB的分行試圖取款，但未能成功，她越來越擔心她和她的兩名團隊成員的工資。她並表示,肯定這裡有很多很多員工收不到工資，這已是現實。

更大的連鎖反應 嚴重影響科技生態系統

華爾街見聞引述YCombinator的首席執行官Garry Tan表示，SVB倒閉對初創公司來說是一個「滅絕級」事件，將使初創公司和創新倒退10年或更長時間。他並警告稱：與SVB有關聯的YC公司中，有30%在未來30天內無法發工資。

SVB以押注初創企業而聞名，因此一直是許多初創公司成立的核心，否則這些初創企業可能幾乎沒有生存機會，而大銀行可能會覺得風險太大。多年來，SVB與許多矽谷知名公司建立了財務關係，包括Snapchat的母公司Snap。

根據周五的監管文件，投資者和儲戶周四試圖從矽谷銀行提取420億美元，這是10多年來美國最大的銀行擠兌之一，也揭示了矽谷銀行所面臨的擠兌規模。

據稱，矽谷銀行的絕大部分存款都是大額存單，這些存單沒有存款保險。這意味著如果監管不出手，或者沒有白衣騎士相救，這些儲戶可能會血本無歸。

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