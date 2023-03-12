歐洲央行3月升息2碼無懸念

歐洲央行（ECB）將於3月16日召開貨幣政策會議，鑑於歐元區通膨依舊火熱，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）多次預告，3月例會將升息2碼，而且多位央行官員亦支持繼續升息，以打擊頑固的通膨。

拉加德日前表示，3月貨幣政策會議升息2碼的可能性非常高。「歐洲央行已在前次例會暗示這項決定，近期的數據亦證實升息2碼非常、非常有可能。」

歐元區2月通膨年增8.5％，雖低於1月的8.6％，但仍高於市場預期的年增8.2％。扣除食品和能源的核心通膨更升抵5.6％的新高紀錄。歐元區通膨是歐洲央行2％目標的四倍有餘。

歐元區通膨降溫的速度不如預期，加重歐洲央行進一步緊縮貨幣的壓力。歐洲官員認為本次例會升息2碼幾乎底定，而且未來可能繼續升息。

比利時央行總裁暨歐洲央行管理委員會成員溫許（Pierre Wunsch）表示，若是核心通膨沒有清楚的降溫跡象，歐洲央行必須繼續升息，不排除將政策（存款）利率升至4％的可能。

歐洲央行管理委員會成員、同時也是斯洛維尼亞央行總裁的瓦斯勒（Bostjan Vasle）表示：「我個人認為3月升息2碼不會是最後一次。」

歐洲央行自去年夏季開始升息，迄今已調升300個基點，目前再融資利率為3％，邊際放款利率為3.25％，存款利率為2.5％。金融市場已經反映存款利率將在今年稍晚升至4％，將創下2001年以來新高紀錄。