矽谷銀行倒閉美股巨震 銀行股普遍下跌

2月美國非農就業數據意外回強勁，失業率回升，薪資增速低於預期，由於之前鮑爾談話中指出3月可能升息1碼，甚至暗示有可能升息至2碼，就業報告後， 2年美債殖利率加速跳水，盤中將近30個基點至4.57％ ，較周四回落近50個基點，創2008年雷曼兄弟以來最大兩日降幅。

由於週四矽谷銀行暴雷，投資者對美國銀行業前景感到憂心，矽谷銀行在盤前跌近70%後停牌，多家地區銀行大跌，據華爾街見聞報導，同在加州的第一共和銀行和WAL均暫停交易，分別收跌近15%及40%。

道瓊斯工業平均指數(.DJI)下跌 345.22 點或 1.07% 至 31,909.64，標準普爾 500 指數(.SPX)下跌 56.73 點或 1.45% 至 3,861.59，納斯達克綜合指數(.IXIC)下跌 199.47 點，或1.76%，至 11,138.89。 費城半導體指數下跌56.282點，或1.89%，收在2923.929點。

標準普爾 500 指數的 11 個行業板塊全部下跌。房地產(.SPLRCR)下跌 3.3%，領跌，而消費必需品(.SPLRCS)表現最佳，僅下跌 0.5%。

本週，標準普爾指數下跌 4.6%，創下 9 月以來的最大單周百分比跌幅，但今年迄今仍小幅上漲 0.6%。道指本週下跌 4.4%，年初至今下跌超過 3%，而納斯達克指數本週下跌 4.7%，但 2023 年上漲超過 6%。

（工商時報 陳彥綺）

《美股》收盤速報

華爾街股市周五收盤下跌超過1%；在一家對科技業進行貸款的金融機構出現財務問題之後，投資人擔心美國銀行業狀況，紛紛逃出股市。

加州的銀行業監管機構表示，已關閉SVB金融集團，以保護存款。這是自2009年金融危機以來規模最大的銀行危機案，SVB發生的資本危機，已給全球的銀行股帶來壓力。

KBW地區銀行業指數收盤下跌2.4%，標普500金融股指數下跌1.8%。

美股四大指數在周五全數下跌，跌幅皆逾1%。

在本周，道瓊跌4.44%，今年至今累計跌幅超過3%；標普跌4.55，創下自去年9月以來的最大單週跌幅；那斯達克跌4.71%，但今年以來累計漲幅超過6%。

投資人此前曾預計，本周他們主要關注的是經濟數據，而不是銀行股表現。 Paleo Leon總經理兼投資長John Praveen表示，投資人現在更關注銀行體系的不確定性。

受到密切關注的非農就業報告顯示，美國2月新增就業職位多於預期；此外平均時薪上漲速度降到0.2%，低於1月的0.3%表現；失業率升至3.6%。

在周五的表現方面，銀行股普遍下跌，Signature銀行跌22.9%；地區性銀行First Republic下跌14.8%。

Gap下跌6.3%；此前，該服裝零售商公佈第四季虧損額高於預期，全年銷售財測也低於華爾街預期。

甲骨文上季營收低於預期，股價跌3%。

★四大指數

美股道瓊下跌543.54點或1.66%，收32,254.86點。

NASDAQ下跌237.65點或2.05%，收11,338.36點。

S&P500下跌73.69點或1.85%，收3,918.32點。

費城半導體下跌61.18點或2.01%，收2,980.21點。

★11大類股

公用事業類股(SPLRCU)跌0.84% 必需消費類股(SPLRCS)跌0.95%

醫療類股(SPXHC)跌1.03% 能源類股(SPNY)跌1.36%

科技類股(SPLRCT)跌1.45% 工業類股(SPLRCI)跌1.47%

通訊服務類股(SPLRCL)跌2.22% 房地產類股(SPLRCREC)跌2.29%

非必需消費類股(SPLRCD)跌2.36% 原物料類股(SPLRCM)跌2.54%

金融類股(SPSY)跌4.10%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌0.54%，收252.32美元。

蘋果(AAPL)下跌1.49%，收150.59美元。

亞馬遜(AMZN)下跌1.78%，收92.25美元。

Alphabet(GOOGL)下跌2.05%，收92.32美元。

特斯拉(TSLA)下跌4.99%，收172.92美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌1.77%，收181.69美元。

蘋果(AAPL)下跌1.49%，收150.59美元。

亞馬遜(AMZN)下跌1.78%，收92.25美元。

Alphabet(GOOGL)下跌2.05%，收92.32美元。

網飛(NFLX)下跌4.49%，收297.78美元。

3.其它焦點股

英特爾(INTC)上漲1.77%，收26.44美元。

微軟(MSFT)下跌0.54%，收252.32美元。

思科(CSCO)下跌0.61%，收48.81美元。

應用材料(AMAT)下跌1.36%，收117.04美元。

恩智浦(NXPI)下跌1.47%，收179.83美元。

IBM(IBM)下跌1.48%，收126.16美元。

蘋果(AAPL)下跌1.49%，收150.59美元。

超微(AMD)下跌1.57%，收84.03美元。

德州儀器(TXN)下跌1.58%，收173.44美元。

Meta(Meta)下跌1.77%，收181.69美元。

亞馬遜(AMZN)下跌1.78%，收92.25美元。

甲骨文(ORCL)下跌1.83%，收86.87美元。

Alphabet(GOOGL)下跌2.05%，收92.32美元。

美光(MU)下跌2.27%，收55.60美元。

輝達(NVDA)下跌3.08%，收234.36美元。

高通(QCOM)下跌3.28%，收117.22美元。

特斯拉(TSLA)下跌4.99%，收172.92美元。

★台股 ADR

台積電下跌1.95美元或2.15%，收88.88美元，換算台股價格為547.68元。

聯電下跌0.12美元或1.41%，收8.38美元，換算台股價格為51.64元。

日月光下跌0.25美元或3.30%，收7.32美元，換算台股價格為112.76元。

中華電信下跌0.25美元或0.65%，收38.31美元，換算台股價格為118.03元。

（時報資訊 張朝欽）

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