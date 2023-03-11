面對頑強通膨 末日博士看好這3類投資標的

美國勞工部即將於3月14日，發布2月份消費者物價指數（CPI），由於CPI向來被視為觀察通膨變化的重要指標之一，因此，在經濟前景不甚明朗的當下，市場對CPI走勢，也格外敏感。

截至今年1月，美國CPI年增率，已連續7個月下降，雖然數值（CPI年增6.4%、核心CPI年增5.6%）高於市場預期（CPI年增6.2%、核心CPI年增5.5%），但，通膨似乎已見趨緩。

對於上述情勢，哈佛大學經濟學博士、人稱「末日博士」的阿特拉斯資本團隊（Atlas Capital Team）首席經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini），今年2月透過視訊，接受台灣媒體採訪時表示，他預期，通膨不會快速下降，美國聯準會（Fed）可能要把聯邦資金利率，調升到6%，才能有效抑制通膨。

然而，他同時強調，Fed此舉恐導致經濟「硬著陸」，以及股票等高風險資產的大幅修正。

這3個原因 使經濟「硬著陸」機率仍高

魯比尼認為，經濟「硬著陸」機率仍高，除了Fed升息之外，還有以下3個原因。

首先，是地緣政治影響。俄烏戰爭尚未告終、伊朗和以色列之間情勢緊繃，外加美中兩強對立，都可能造成物價上漲；此外，中國解封、「動態清零」政策退場，勢必會增加物資需求，將帶動物價走揚。

其次，包括能源、貴金屬、工業金屬等領域，都出現原物料投資、生產不足的現象。

最後，則是勞動市場緊俏。在工作機會增加、失業率創低等情況下，美國的「工資通膨」依然維持在5%至6%左右，以工資作為主要支出的服務業，尤其明顯。

談資產配置 聚焦短期債券、黃金、房地產

面對頑強的通膨，投資人該如何調整資產配置，才能持盈保泰？魯比尼建議，就當前經濟趨勢來看，應聚焦不易受通膨影響的投資標的，例如，「短期債券、黃金、房地產。」

魯比尼解釋，短期債券較不易因高利息，減損其價值；黃金則有助因應不穩定的地緣政治局勢，像中國、俄羅斯等國，都從持有美元資產，轉向持有黃金資產；至於房地產，應以重視永續、環境友善的業者，作為優先考慮。

當《今周刊》記者問及對中國經濟的看法時，魯比尼分析，中國的弱點在於，房地產和基礎建設過度開發；而先前大力實施清零政策，導致解封後出現高確診率，此事對經濟的影響，仍待觀察；另一方面，中國國家主席習近平所堅持的「國家資本主義」，也不利創新研發。

結構性弱點未除 中國經濟成長力道趨緩

根據魯比尼觀察，中國經濟在結構上，仍有弱點，估計其經濟成長率，可能會從5%，降至3%到4%左右。

他也提到，中國缺乏生產高端晶片的能力，現階段，美國欲限制中國生產、設計晶片的能力；中國則祭出禁止原物料出口，作為報復。但，即使中國最終能夠在晶片製程上自給自足，目前就技術上而言，至少還落後5年。

談到台灣經濟時，魯比尼稱，近年來，台灣無論在財政、總體經濟或企業信用等方面，都擁有良好的政策運行，「只要維持正確的總體經濟框架，應可繼續保持穩定成長。」

（林信男）

延伸閱讀

全球瞭望》全球經濟「不著陸」了？美國耐久財、PMI等經濟數據將出爐，為何股市剉咧等

兔年全球經濟仍嚴峻！美歐維持緊縮政策，IMF點反轉時機…陶冬：關注「通膨減緩」趨勢

全球經濟40年來最疲軟！2023年「通膨+衰退」暴力升息的苦果終將自食：台灣只會比今年差

美銀看美Q3衰退 末日博士警告全球硬著陸

郭正亮曝拜登1件事引怒火 美債恐瀕末日?

末日博士：全球儲備貨幣 美元將不再獨大