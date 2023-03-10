拜耳今年斥資10億美元 強攻美國製藥業務

拜耳(Bayer AG)的美國製藥部門負責人表示，該公司計畫今年在美國耗資10億美元，投入於藥物的研發；拜耳希望在2029年前將美國的銷售翻一倍。

拜耳美國製藥業務的主管Sebastian Guth在接受採訪時指出，在過去三年裡，美國製藥業務的行銷員工人數增加約50%，預計到2030年時會再增加75%。

Guth說，拜耳計畫獨力在美國研發和銷售藥物，而不是像過去那般與其它的美國企業合作。

拜耳希望建立自己新藥的產品組合，以提升股價。該公司過去幾年在美國有關Roundup除草劑產品的訴訟，讓外界對領導階層失去信心，造成股價下挫。

該公司在二月任命了新的執行長，聘請瑞士的羅氏製藥(Roche)前執行長Bill Anderson，接替身陷困境的前執行長Werner Baumann。Baumann此前曾表示，他將留任CEO職位至任期結束的2024年4月。

Guth說：「看看我們在美國面對的形勢，我認為這是一個把業務規模擴大1倍的真實機會」。Guth預計，癌症藥物Nubeqa、腎臟藥物Kerendia，以及其它兩種關鍵藥物的銷售額，將達到120億歐元的峰值，並且超過一半的銷售會來自美國。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）

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