拚4680電池量產 傳特斯拉找2大亞洲廠助陣

路透社報導，在特斯拉能否找到破解方法量產效能更好且更便宜的車用電池正面臨決勝關頭之際，這家美國電動車製造商找來了中國與南韓的材料供應商助陣，盼盡早實現「4680」新電池投入量產的鴻圖大業。

由於在「4680」新電池的性能與生產問題上卡關，特斯拉充滿未來感的電動卡車Cybertruck一直處於難產中。

路透社率先報導，消息人士透露特斯拉在美國生產的4680電池組（battery cell）正在提高產量，因此找來了中國寧波容百新能源（Ningbo Ronbay New Energy）和蘇州東山精密製造（Suzhou Dongshan Precision Manufacturing）協助削減原材料成本。

如果特斯拉能解決性能與製程問題，並實現其野心勃勃的生產目標，那麼對於執行長馬斯克在2030年實現年產2000萬輛電動車的夢想而言，4680電池將成為重大的契機，而非現在被唱衰的瓶頸。

一名消息人士表示，作為這個計畫的一部分，特斯拉也已經與韓國L&F Co簽署一項協議，將供應特斯拉高鎳陰極（high-nickel cathode），可望提高4680電池的能量密度（Energy density）。

另有消息人士表示，特斯拉計畫藉由南韓LG Energy Solution和日本松下（Panasonic）生產的4680電池來擴增自己的產量，為確保未來的電動車生產買張保單。亦有消息指出，LG和松下將為特斯拉的Cybertruck供應電池。

特斯拉預計在今年晚些時候推出前衛感十足的Cybertruck電動卡車，對於這個睽違3年多來才首度推出的新車款而言，「4680」新電池將扮演關鍵性的角色。

消息指出，特斯拉打算在德州、加州、內華達州和柏林的工廠生產幾種「4680」電池版本，從Model Y到Cybertruck都將使用這款新電池。

馬斯克在今年3月1日召開的特斯拉「投資人日」年度活動上承認，該公司仍在努力提高第一波的「4680」電池產量。

消息人士表示，特斯拉在加州Fremont廠生產的第一代4680電池尚未能達到能量密度目標。另有消息指出，到目前為止，特斯拉已經能對陽極（anode）進行乾式塗層，但在陰極的乾式塗層方面仍然有些問題。

馬斯克在2020年9月的「電池日」（Battery Day）上首度發表「4680」新電池，他並表示，藉由加大電池尺寸、乃至於新興的「乾法電極塗層」（dry electrode coating）等一連串創新技術，單電池（cell）成本可望降低50％。

特斯拉透過在2019年收購加州新創公司Maxwell Technologies取得這項的「乾法電極」製程，用來取代傳統複雜的電池製造技術，即使用濕性化學漿料來塗裝電極箔（electrode foil），此類濕式工法在進行最終組裝前需要經過漫長的乾燥過程，而漿料中使用的有毒溶劑也需要回收及處理。

特斯拉曾表示，乾法塗層工藝可望大幅縮小電池製造廠的規模，可以大幅縮減電池製造時成本、耗能與生產周期，還能提高電池的能量密度（Energy density）。

除了Maxwell之外，其他從事乾法塗層的公司還包括加州LiCap Technologies和麻州AM Batteries。

日本松下位於和歌山的工廠已經投入4680電池的初步生產，預計將在本財年（截至2024年3月底）晚些時候投入量產。

松下能源（Panasonic Energy）技術長Shoichiro Watanabe上個月曾表示，該公司新的堪薩斯電池廠最初將聚焦於名為「2170」的單電池，但最終公司會將4680的生產從日本轉移到北美。

去年，LG宣布2023年下半年擬在南韓忠清北道的工廠開設一條新的4680生產線。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

延伸閱讀

陸電動車業競爭白熱化 恐現一家獨占局面

特斯拉再砍價 美部分車款最多降30萬台幣

散戶掃特斯拉 今年以來淨買入逼去年全年