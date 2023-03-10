BMW上季獲利遜預期 任命新財務長

德國豪華汽車製造商BMW集團在周四公布第四季獲利增加12%，表現落後於部分分析師預期。BMW股價在周四下跌2%。

傑佛瑞(Jefferies)分析師表示，第四季稅前獲利比預期低了5%；全年獲利大幅增加50%，表現也不如預期，且多數是由於併入中國合資企業的業績所造成。

由於晶片供應瓶頸的緩解，抵銷了中國防疫封控的影響，第四季交車量增加10%，集團營收大增28%，來到1426億歐元，高於Refinitiv預估的1416億歐元。

公司也宣布了新任的財務長Walter Mertl，將在五月接替即將退休的Nicholas Peter。

BMW曾在去年底提出警告，儘管第四季銷售會有改善，但上升的通膨，以及利率的高漲，都會開始衝擊到需求，特別是在歐洲地區。

該公司至今已經度過了新冠疫情和俄烏戰爭帶來的供應鏈瓶頸的問題。

集團主力的汽車業務上，2022年息稅前利益(EBIT)來到106億歐元，EBIT獲利率為8.6%，自由現金流為111億歐元。

關於自由現金流的表現，有半數是來自中國合資企業華晨寶馬(BBA)的貢獻。

BMW在汽車之外的業務還包括摩托車和金融服務。

BMW在去年二月獲得中國同意，取得中國合資企業的控制，持股比例從50%提高到75%。

BMW提議對股東每股派息8.5歐元，高於此前建議的5.8歐元。

在過去一年裡，由於原物料、燃料、物流和融資成本增加，BMW稱銷售成本大增。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）

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