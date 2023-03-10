美金融市場警鐘響起 專家曝2大劊子手

由於矽谷銀行集團（SVB）出現流通性危機，周四美國銀行股陷入暴跌，引發市場恐慌，摩根大通首席美股策略分析師Dubravko Lakos坦言，在利率與資金成本不斷走高之際，市場上的未知風險達到金融危機後最高的水準。

CNBC報導，Dubravko Lakos就目前金融市場的現況發表看法，「今天，你在地區銀行或虛擬貨幣市場看到的狀況，其實一點都不令人驚訝，我們處在一個非常限制性的環境中，尤其股票的估值並沒有吸引力，這是最棘手的部分。」

Dubravko Lakos坦言金融市場中的警報聲已經響起，「事實上，不僅地區性銀行，債券市場中也有出現違約的情況，因此如果利率、通膨及資金成本無法下降，狀況將會變得更加糟糕。」

不僅如此，Dubravko Lakos也提醒，應該注意中小型企業的抗壓能力，「許多公司已經開始討論利息支出大幅增加，造成利潤率下滑的危機，但是這個問題並沒有受到足夠的重視。」

Dubravko Lakos建議投資人，應該選擇公司財務狀況穩定，擁有良好營運模式與資產負債表的公司做為投資標的，「這些企業比較能適應環境變動與成本上升的狀況。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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