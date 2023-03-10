黑田告別秀！日本央行決議維持超低利率

日本國會今（10日）批准由植田和男（Kazuo Ueda）出任日本央行（BOJ）下一任總裁，將卸任的央行總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）今最後一次主持會議，本次會議並未更改具爭議的殖利率曲線控制政策（YCC），維持超低利率。

根據路透10日報導，日本央行如多數分析師預測，維持短期利率–0.1％，而10年期公債殖利率設定在0％左右，10年期公債殖利率上限設定為0.5％，維持鴿派步調。消息公布後，美元兌日圓小漲0.4％至136.67日圓，截至截稿時間為136.52日圓。

日股部分，日經指數周四（9日）漲0.6％，攻上逾半年新高。今（10日）回跌351.57點或1.23％，截至截稿時間來到28,271.58點。

將卸任的央行總裁黑田東彥在任10年的成果，可說是好壞參半，其大規模刺激措施因使經濟擺脫貨幣緊縮而受到讚揚，但長期低利率卻導致銀行利潤緊張，扭曲市場功能。

許多分析師認為，殖利率曲線控制政策已無法再維持太久，儘管日本央行近期發言多表示他們傾向推遲重大政策變化，至少要等到植田和男4月上任後才有機會。

瑞銀證券資深日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）表示，植田和男不會突然採取行動，可能要等到6月的第二次​​會議時才會有改變。日本央行可能會放棄其10年期公債殖利率目標，同時維持負利率，以抑制殖利率曲線扭曲。

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