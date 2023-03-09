金融股慘崩 美股收黑 道瓊狂瀉543點

美國非農就業數據出爐前夕，初領失業救濟金人數攀升，略為緩和市場對於聯準會升息的憂慮，華爾街股市9日開盤小幅走高，惟樂觀情緒未能延續，就業報告揭曉前的避險情緒升溫，午盤過後四大指數紅翻黑，在金融股拖累大盤之下，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下挫543.54點，或1.66%，以32,254.86點作收；標準普爾500指數挫跌73.69點，或1.85%，收3,918.32點；那斯達克指數大跌237.64點，或2.05%，收11,338.36點；費城半導體指數下滑61.18點，或2.01%，收2,980.21點。

數據方面，美國勞工部9日公布最新數據顯示，上周初領失業救濟金人數報21.1萬人，扭轉連三周下降趨勢，並創下去年12月24日以來的單周新高，也是1月初以來首度回升至20萬以上，為投資者捎來就業市場降溫的希望。 根據CME的FedWatch工具，截至台北時間周五上午，市場預計聯準會升息2碼的機率為63.1%。

政經方面，拜登政府於9日公布新預算案，計劃向富豪、富裕投資者及企業加稅，以在10年內削減3兆美元赤字，該預算案提議對資產淨值1億美元以上、的最富有國民徵收25%的最低所得稅，並且把石油及天然氣企業的所得稅率由21%調高至28%。不過，拜登早在去年就曾推動開徵富人稅，當時便遭到共和黨議員的極力反對，外界認為今年獲得通過的可能性也不大。

個股方面，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）於9日宣布新計畫，預計透過出售股票籌集20億美元的資金，以抵銷該公司的損失，其股價聞訊慘崩60%，市值跌破70億美元；加密貨幣銀行Silvergate Bank則是於8日宣布關閉業務並進行清算，使幣圈再度迎來風暴，Silvergate Bank周四收盤暴跌42%，金融股受到拖累而重挫，美國銀行和富國銀行皆下跌超過6%。

主要科技股9日全線收黑，Google下跌1.99美元，跌幅2.10%，收在92.66美元；亞馬遜下挫1.67美元，跌幅1.78%，收在92.25美元；Meta挫跌3.28美元，跌幅1.77%，收報181.69美元；蘋果下滑2.28美元，跌幅1.49%，收150.59美元；微軟下跌1.38美元，跌幅0.54%，收252.32美元。

台股ADR方面，台積電ADR跳水1.95美元，跌幅2.15%，收在88.88美元；日月光ADR重挫0.25美元，跌幅3.30%，收報7.32美元；聯電ADR下滑0.12美元，跌幅1.41%，收8.38美元。

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