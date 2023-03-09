加拿大央行率先G7 宣布停止升息

加拿大央行一如市場預期宣布維持利率不變，表示經濟數據反映通膨在今年大幅放緩，邁向2％目標前進。這是加拿大啟動此波升息周期的一年以來首度按兵不動，也是G7之中最先停止升息的國家。

利率決策出爐後，加幣兌美元聞訊一度下挫0.3％，貶至4個月低點，報1.3794兌一美元。

經濟學家表示，倘若加國與聯準會（Fed）的政策分歧擴大，暫緩升息的決定將備受考驗，因為這會令加幣兌美元走貶，進而導致進口價格上揚，加重通膨壓力。

加國央行周三（8日）發布政策聲明指出，繼1月調升利率1碼後，本次決議維持在4.5％。該央行自去年3月迄今已升息8次，合計調高4.25個百分點，為遏止衝上歷史新高的通膨。

該央行解釋，此次決策是基於評估近期數據，包括最新通膨已放緩至6％以下、第四季經濟活動成長停滯。

在1月的決策聲明中，該央行即透露考慮暫停升息，藉此評估借貸成本勁揚的影響。全球央行在去年掀起升息潮以緊縮金融市況，為要使經濟活動和物價上漲趨緩，加國央行成為第一個升息踩煞車的主要央行。

路透上周調查32位經濟學家看法，多數預料加國央行可能利率持平至年底。

加拿大暫停升息的計畫與Fed主席鮑爾的說法大相逕庭，後者本周表示，今年最終利率可能比之前預期更高，俾以讓經濟降溫。

加央行周三指出，大幅調升利率將使家庭支出承壓，企業投資已經走疲，國內與海外需求減緩。加拿大國家銀行經濟學家的研究顯示，與美國相比，該國更多受利率牽動領域更大，例如房地產與耐久財，因此升息對經濟活動造成更快且更大的影響。

加拿大央行曾表示，2023年第一季經濟成長可能趨近零。

加國今年1月通膨5.9％，比去年6月的8.1％高峰趨緩，主要反映能源與耐久財價格下滑，該央行提到，「最新數據仍與預期相符，通膨在年中可望降至3％左右」，但也重申若經濟活動超出預期，就會預備重啟升息。

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