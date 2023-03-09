沒有DUV陸晶片沒戲唱?ASML指後果恐怖

這國不賣DUV 陸晶片死路一條？ASML警告1恐怖後果

在拜登政府強力施壓下，荷蘭政府周三（8 日）證實，荷廠艾司摩爾（ASML）在夏季前將禁售部分「最先進」的深紫外光（DUV）設備給大陸。ASML執行長Peter Wennink警告，美國對大陸採取更嚴苛的出口限制，迫使大陸全力強化自家半導體產業，ASML比以往任何時候，更嚴厲防範智財權遭盜竊。

金融時報周三（8 日）報導，Peter Wennink指出，美國對大陸採購晶片設備祭出嚴格出口管制，已增加ASML維護智財安全方面的風險。

他說，美國、歐洲和日本盡全力提高國內晶片製造能力，「這就像是1973年石油危機，基本上，石油一直存在、未曾消失，卻是一種戰略商品，到2020年的今天，晶片也是如此。」

Wennink提到，美國對大陸實施晶片嚴厲制裁，北京別無選擇，只能打造自己的先進晶片生態系，一旦遭美方切斷供應，自己動手建立供應鏈是理所當然的。

ASML上個月透露，一名大陸前員工竊取該公司的科技機密資料，包含生產先進晶片至關重要的微影設備系統資訊，引發美國擔憂，大陸可能採用邪惡手段規避西方制裁，建立自己的晶片產業。

Wennink強調，儘管沒有證據顯示這起竊密事件是北京政府授意，大陸開發自己的晶片製造設備也沒那麼容易。與此同時，ASML應提高對專有技術洩漏、IP洩漏的敏感度，比以往任何時候，都更嚴厲防範智財權遭盜竊。

他表示，ASML每年要抵禦數千起資訊安全事件，在網路安全和和保護IP方面的支出年增率都達兩位數字以上。

（中時新聞網 吳美觀）

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