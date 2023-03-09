超越大陸 這國今年將成沃爾瑪最大市場

印度崛起成為備受全球關注的市場與生產基地，美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）首席財務長John David Rainey直言，印度今年就會超越大陸成為沃爾瑪最大的市場，這對於未來是前途無量的好機會。

Business Standard報導，沃爾瑪扎根印度有成，其擁有當地電商巨頭Flipkart及線上支付公司PhonePe能有效結果零售本業。年初，為了擴大Flipkart與PhonePe各自最大的效益，PhonePe從Flipkart分割出來，沃爾瑪也為此向印度政府繳交近10億美元的稅金，並將PhonePe總部從新加坡遷至印度。

沃爾瑪財務長John David Rainey看好印度的爆發力，「今年印度就可能超越大陸成為最大的市場，對於未來是前途無量的好機會。」儘管如此，John David Rainey也沒有忽略大陸市場的存在。

John David Rainey強調，「我們依然關注其他市場的發展，但大陸與印度的成長令人感到興奮，因為這兩者占了極高的市佔，成長的速度肯定更快。」

談到大陸解除新冠肺炎疫情的管制措施，進入經濟復甦的看法，John David Rainey說：「我們在大陸的兩家Sam’s Club倉儲式商場是整個系統中規模最大、最好的兩家分店，目前的成績與巨大的機會令人印象深刻，經營策略成功吸引不同客群。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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