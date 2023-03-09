Fed褐皮書：美經濟回暖 惟企業面臨1難題

美國聯準會於8日公布最新褐皮書，內容顯示，美國經濟活動自今年1月至2月下旬略有增加，經濟表現穩健，不過企業普遍認為通膨壓力仍存，預料今年物價將持續上漲。

最新褐皮書提到，與去年年底相比，美國的整體經濟活動在今年初有所回升，勞動力市場發展「穩健」，供應鏈問題也進一步和緩，許多地區的價格上漲速度開始放慢，不過，在不確定性加劇的情況下，地區聯絡人不認為經濟將在未來數個月有大幅度的改善。

該報告指出，由於消費者對於高物價更加的猶豫不決，使企業難以將成本轉嫁給消費者，其提高毛利率的能力便因此下滑，舉例而言，地區聯絡人向聖路易斯聯邦儲備銀行透露，規模較小的企業選擇不向客戶提出漲價，反而是接受了較低的毛利率。

根據該份報告，通膨仍是普遍存在的情況，且勞動力市場緊俏，若欲尋找具有技能或經驗的員工仍然具有挑戰性，達拉斯聯邦儲備銀行回報指出，德州的部分學區將上學日調整為一周四天，其中一個原因是人員短缺，另一則是為了吸引新的師資進駐。

美國1月份就業數據大幅超出預期，失業率降至1969年以來的最低水平，在在使聯準會降低通膨的任務更加艱難，聯準會若干官員已明確表示，必須緩解勞動力市場短缺，才能緩解工資壓力。

美國勞工部於8日公布就業空缺和勞動力流動調查報告（JOLTS）顯示，美國1月職位空缺數為1,082.4 萬，雖較修正後前值41萬，不過仍高於市場預期的1054.6萬，顯示勞動市場依舊強韌，帶來通膨升溫壓力。另外，美國勞工部將於本周五發布備受關注的非農就業報告，預料將會較前值有所緩和。