美投資級企業債發行 創高

儘管聯準會（Fed）升息將債券殖利率推到14年高點，美國投資級企業不受影響仍積極進入債市籌資，今年前兩個月發債超過3,000億美元，創歷來同期新高。

金融環境隨Fed不斷升息抗通膨而緊縮，但美國企業發債不受限，仍可透過華爾街的債券融資機器籌資。

ICE美銀美國企業債指數（ICE BofA US Corporate Index）追蹤的投資級企業債殖利率，目前逼近5.7％，創2009年以來新高，去年10月曾觸及6％高點。

高盛集團研究報告指出，今年1月及2月，美國投資級企業債發行量達3,040億美元，創歷來同期最高紀錄。

2月美國投資級企業債發行量驚人，多虧生技大廠安進（Amgen）發債240億美元，替收購愛爾蘭同業Horizon Therapeutics計劃籌措財源，入列投資級企業債市場前十大交易之一。

美銀全球研究策略師指出，2月向來不是企業債主要發行月份，但趁著投資人對債券的需求強勁，還要未雨綢繆因應Fed持續升息的風險，美國企業「超前部署」加快發債腳步。

塞利格（Yuri Seliger）領銜的美銀策略師在致客戶報告提到，3月的發債規模可能因此縮減。他們預估，美國投資級企業3月發債量可能在1,500億至1,700億美元，將是2019年以來新低。

但高盛分析師重申，2023全年美國投資級企業債發行量上看1.3 兆美元，而俗稱「垃圾債」的高收益債券，發行量可望達1,900億美元。

2020年新冠疫情爆發之初，Fed為挽救經濟，將基準利率一口氣降到近乎零水位，掀起美國企業發債狂潮。今年卻是擔心美國經濟回溫，Fed為讓通膨回到2％目標而持續升息。

Fed去年3月開啟升息循環，欲藉由借貸成本變貴的手段冷卻需求，來對抗頑強的通膨，債券殖利率隨之走升。