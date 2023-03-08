ADP報告 美2月民間就業 增幅優預期

素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國2月民間就業人數增加24.2萬人，高於市場預期的20.5萬人，顯示美國雇主企業持續增聘人才，勞動市場維持強勁。這有助於美國聯準會（Fed）加大升息步伐以對抗通膨。

人力資源管理機構ADP8日公布，2月民間就業人數增加24.2萬人，高於1月上修後的增加11.9萬人並優於預期。2月勞工年薪成長速度從1月的年增7.3％小幅放緩至7.2％，增幅創下一年以來最低。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「我們看到聘僱維持強勁，這對於經濟與勞工是件好事，薪資成長則維持在高檔。薪資成長小幅放緩，短期內不太可能促使通膨迅速下滑。」

為了對付難纏的通膨問題，Fed主席鮑爾已表態3月例會可能將升息幅度擴大至2碼。但他也表示，將視周五公布的2月非農就業與下周通膨數據表現後再做決定。這使得ADP報告備受矚目，外界藉此探知2月就業市場變化。

美國2月就業成長由中大型企業所帶動。員工人數高於500人的大型企業，就業人口單月增加16萬人。員工人數在50～499人之間的中型企業增加14.8萬人。但員工人數49人以下的小型企業減少6.1萬人，維持去年8月以來下滑趨勢，。

以產業別來看，服務業依然是就業成長主力，單月新增19萬份就業 ，其中以休閒觀光部門增加8.3萬最多。此外，包括金融活動、教育與醫療等部門就業人口也都增加，但專業及企業服務減少3.6萬人。

商品生產業上個月就業人口也增加5.2萬人，其中製造業新增4.3萬、採礦與天然資源業增添2.5萬人，但營建業減少1.6萬人。

美國官方數據顯示，1月非農就業人口暴增51.7萬人，失業率降至3.4％的53年新低。經濟學家預估，2月非農新增就業人數將降至22.5萬人，失業率持平為3.4％。