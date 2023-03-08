鮑爾態度軟化 美股鬆口氣 費半揚升2.6%

美國最新數據顯示就業市場依然火熱，引發投資人對聯準會鷹派升息的擔憂，美債殖利率攀升，曲線倒掛續創四十年來最深，華爾街股市8日震盪不安，不過鮑爾出席國會作證時強調，目前尚未就3月會議做出任何決定，除了道瓊工業指數以外的主要指數普遍轉漲並觸及當日高點，隨後各指數在午盤時段再度轉跌，直至尾盤受到提振收高。

道瓊工業指數終場下跌58.06點，或0.18%，收32,798.40點；標普500指數上漲5.64點，或0.14%，收3,992.01點；那斯達克綜合指數上揚45.67點，或0.40%，收11,576.00點；費城半導體指數揚升78.97點，或2.67%，收3,041.39點。

數據方面，人力資源管理機構ADP於8日公布，美國2月民間就業人數增加24.2萬人，高於1月上修後的增加11.9萬人以及預期的20.5萬人，顯示美國企業仍持續招聘人才，勞動市場強勁；另外，2月勞工年薪成長速度則從1月的年增7.3%小幅放緩至7.2%，創下一年以來最低增幅。

美國勞工部亦於8日公布就業空缺和勞動力流動調查報告（JOLTS）顯示，美國1月職位空缺數為1,082.4 萬，較修正前值1,123.4萬下降41萬，不過仍高於市場預期的1054.6萬，為連續第五次超出預期，顯示勞動市場依舊強韌，帶來通膨升溫壓力，也加劇投資人對於升息的憂慮。

鮑爾7日出席國會聽證會時警告聯準會升息幅度恐超過原先預期，使市場陷入惶恐情緒，他於8日再度出席眾議院金融服務委員會作證，立場有所軟化，強調尚未就3月的利率政策做出任何決定，本周五將公布的非農就業報告以及下周的消費者價格指數等數據都至關重要，將對3月利率決策發揮重大影響，不過他仍重申，通膨雖正在回落不過仍處於相當高的水平，今年以來的強勁數據在在證明，終點利率將會高於預期。

根據據CME的FedWatch預測數據，市場目前預期聯準會升息1碼的機率下滑至19.2%，升息2碼的機率則攀升至80.8%。在鮑爾發表談話前，兩年期美債殖利率衝高回落，不過在他作證後，美債殖利率再度轉漲，10年期美債殖利率站上3.99%，逼近上周所創的四個月高位，2年期美債殖利率則是重上5%。

政經方面，路透社8日引述知情人士報導，荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）周三去信國會議員，計劃加入美國的行列，限制浸潤式DUV深紫外光微影系統的出口，用以維護國家安全，相關細節料會在今年夏季前公布。

個股方面，主要科技股普遍上揚，蘋果上漲1.27美元，漲幅0.84%，收報152.87美元；Google揚升0.48美元，漲幅0.51%，收在94.65美元；亞馬遜攀升0.37美元，漲幅0.40%，收93.92美元；Meta上漲0.46美元，漲幅0.25%，收報184.97美元；惟微軟下挫0.45美元，跌幅0.18%，收253.70美元。

台積電ADR上漲1.98美元，漲幅2.23%，收報90.83美元；日月光ADR揚升0.19美元，漲幅2.57%，收在7.57美元，聯電ADR則是勁揚0.32美元，漲幅3.91%，收在8.50美元。

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