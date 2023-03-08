日解除對韓半導體出口管制 韓媒:如雙面刃

韓國政府近日公布二戰時期「徵用工」賠償解決方案，不再要求日本企業賠償，而日本也釋出解除半導體材料出口管制的善意，日韓關係有望破冰。但韓媒表示，雖然業界樂見其成，不過部分人士擔憂，這將衝擊韓國擺脫日本高科技原物料依賴的努力。

韓媒《The Elec》報導，韓國政府日前公布，二戰時期日本企業強徵韓國勞工賠償的解決方案，計畫透過政府旗下基金會第三方代償的方式，而不再要求日企賠償。日本政府對這項決定表示歡迎，預計卸下其於2019年對韓實施的貿易壁壘。

報導指出，這項消息鼓舞南韓科技製造業界人士，尤其半導體產業更是樂見其成，因為能夠消弭潛在風險並減緩不確定性，但同時，也有聲音擔憂，這可能會削弱韓企在實現供應鏈技術自主的努力。

日本政府2019年7月1日以國安為由宣布對韓實施嚴格的出口管制。限制氟聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等3種高科技原物料，都是用於先進半導體及OLED面板等主要產品，影響企業包括三星、SK海力士和LG等科企。之後，韓國將日本從出口「白名單」中移除。

韓國嚴重依賴日本半導體原物料，根據韓國貿易協會（KITA）數據顯示，日本2019年佔韓國進口高純度氟化氫達44％，光阻劑達92％。為此，韓國政府積極展開技術自主的計畫，並於高純度氟化氫方面取得顯著的進展，截至2022年止，韓國從日本進口高純度氟化氫較2018年下滑87.6％。

整體而言，日本解除貿易限制確實緩解韓國晶片產業對供應鏈的擔憂，但部分人士仍認為，韓國企業在技術自主的努力可能會放慢腳步。南韓半導體產業協會執行副總裁安基賢（Ahn Ki-hyun）表示，日本空前的出口管制讓他認知到供應鏈的重要性，公司會持續開發技術，以免未來重演類似的情況。

（中時新聞網 蔡宗倫）