馬斯克太摳門 員工爆料推特總部飄惡臭

全球首富馬斯克（Elon Musk）接手推特後，為了削減成本，大砍近75%員工，就連清潔人員也一併炒掉，員工爆料由於沒有人清理打掃，推特在紐約的辦公室充斥著「廚餘味」並飄出「惡臭」，甚至出現蟑螂，洗手間也越來越髒，還有人被迫從家裡帶衛生紙在公司上廁所時使用。

綜合外媒報導，一位不具名的工程師透露，馬斯克接管推特以來，工作重點就是錢，為了省錢，他已經賣了數百件推特辦公家具，包括廚房設備、咖啡機和辦公桌椅等應有盡有，且全部被賤賣，如幾台濃縮咖啡機原價1萬到3萬美元不等，網路起拍價只要25美元；原價數千美元的辦公椅，拍賣價幾十到幾百美元。

馬斯克成天想從推特榨出錢來，除了裁員、變賣家產，還停止員工餐廳等福利，並解雇公司的清潔和餐飲人員，員工大爆料稱，推特總部變得又髒又臭，還散發廚餘味，小強也到處趴趴走。近日，馬斯克還將辦公室綠色盆栽賣給員工。

在馬斯克領導下，社群網路巨頭螺絲鬆了。日前推特出現前所未有的大當機，儘管在1小時內獲得解決，推特官方發文稱平台更新帶來「意外後果」，但專家認為，當機可能與馬斯克進行好幾波裁員有關。

報導指出，馬斯克大規模裁員，許多核心技術人員離職，尤其平台內容安全審核團隊，幾乎捲鋪蓋走人，導致推特平台的種族主義、仇恨主義和虐待兒童等言論訊息激增。數據顯示，馬斯克上任後，平台上針對女性的仇恨言論暴增69%。

市調機構Insider Intelligence指出，推特全球每月用戶總數從2022年3.68億，到2024年減少到約3200萬，兩年時間剩不到10分之一。2021年，廣告收入占推特總收入近九成，由於許多品牌紛紛逃離，該公司去（2022）年12月營收較2021年同期狂減約40%。

（中時新聞網 吳美觀）

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