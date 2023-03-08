還沒漲完？瑞信估Nvidia會再漲18％

ChatGPT問世將AI應用的科技趨勢推到風口浪尖，相關公司也成為投資人追逐的標的，綜合媒體報導，有外媒引述瑞士信貸（下稱瑞信）的說法，在今年的AI浪潮中，Nvidia可說是美股半導體族群中的首選，今年Nvidia股價在炒作AI題材下已經漲逾60%，預計股價還會再漲18%。

外媒報導指出，瑞信在本月2日發布最新報告，當日Nvidia的股價上漲了18.5%，而在ChatGPT帶動的AI浪潮下，今年Nvidia的股價至3月7日已經漲逾60%；瑞信分析師將Nvidia的目標價設定為275美元。

從遊戲繪圖晶片起家的Nvidia近年將業務觸角延伸至自駕車和AI機器人領域，瑞信大讚，目前在AI領域，Nvidia的GPU市占率主宰了整個機器學習市場，無人能敵，目前市占率高達95至100%。

此外，即使當前勁敵英特爾製造的晶片仍掌握AI推理的大部分工作負載，但Nvidia的晶片因為效能出色持續在AI市場中提高市占率；最重要的是，目前大部分AI都是在Nvidia創造的程式上進行開發，且這些只有依靠Nvidia的GPU才能運作，瑞信報告即提到，透過晶片，Nvidia在硬體市場占據領先地位，但藉由軟體，則可維持其領先優勢。

軟硬體整合無疑讓Nvidia得以鞏固其產品市占率，形成一道堅固的「護城河」，按Nvidia估算，在AI潛在市場中，軟硬體規模各達3,000美元，加起來規模上看6,000億美元，Nvidia有望在其中再稱霸一段不短的時間。

（旺得富理財網 李澍）

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