晶片賣不掉！台積電死敵被恐怖庫存重擊

晶片賣不掉超崩潰！台積電死敵被恐怖庫存重擊 揭悲慘真相

半導體產業面臨供過於求危機，記憶體晶片更是淪為重災區，使南韓護國神山三星遭受重擊，根據韓聯社報導，三星最新公布的年度報告顯示，2022年的半導體庫存規模大幅增加約77%。

報導指出，因記憶體晶片供過於求，三星庫存在去年底達到29兆韓元（約台幣7400億），與2021年相比增加12.6兆韓元；此外，三星整體庫存資產也達到52.1兆韓元、年增21%。

值得關注的是，因庫存大增導致晶片價格下跌，2022年晶片平均售價跌幅高達17%。

報導提到，2022年三星在全球DRAM市場市占率來到43%，仍居市場龍頭地位，在全球智慧型手機市場的市占則達到21.8%，上升1.8個百分點。

儘管三星營運前景充滿不確定性，但報導稱該公司仍持續在研發與設施方面增加支出，這兩項投資額年增幅均超過10%，且截至去年底員工人數增加至12萬1400人，創下歷年最高水準。

另根據中央日報報導，三星內部已傳出，今年第一季記憶體事業最高將出現4兆韓元虧損。由於去年下半年開始的「半導體寒流」，三星恐出現20年來最嚴重的赤字。

（中時新聞網 邱怡萱）

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