巴菲特重新買進這檔 年收1.44億美元股利

股神巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在中斷五個月後，重新開始買進西方石油（Occidental Petroleum）股份。監管資料顯示，波克夏海瑟威目前持有約22.2％西方石油股份。

根據路透7日報導，波克夏海瑟威在3月3日至7日間，以約3.55億美元買進西方石油580萬股。這筆交易為去年9月以來首次揭露購買西方石油股份消息，去年波克夏海瑟威持有的西方石油股份約為21.4％。

去年八月時，波克夏海瑟威獲美國聯邦能源管理委員會（Federal Energy Regulatory Commission, FERC）許可，最多可買進西方石油50％股票。波克夏海瑟威目前持有西方石油約2億又20萬股，市值約122億美元。

西方石油上個月宣布加發股利38％，而波克夏海瑟威的持股量，每年可帶來約1.44億美元股利。

截至1月底，西方石油的自由流通股數約為9億股。 受到烏俄戰爭影響，油價攀升，使西方石油在2022年時股價近乎翻倍。儘管該公司去年第四季營收不如預期，西方石油指出，今年仍計劃提高資本支出，以及買回多達30億美元的庫藏股。

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