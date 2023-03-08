中俄聯手終結「美元神話」？專家曝致命傷

以美國為首對俄羅斯的金融制裁，掀起全球對「美元武器化」的擔憂，俄羅斯和大陸已經積極布局「去美元化」，但專家認為，鑑於俄羅斯脆弱的經濟及大陸的資本管制，打造另一儲備貨幣取代美元的計畫幾乎沒有進展。

商業內幕報導，俄羅斯因為入侵烏克蘭而遭西方制裁，該國決定進行經濟「去美元化」，減少對「不友好國家」貨幣的依賴，計畫聯手大陸建立新的儲備貨幣挑戰美元全球貿易霸權地位，去年宣布與巴西、印度、南非等金磚國家合作開發替代儲備貨幣。

然專家認為，不管是盧布或是與大陸一起推動的新儲備貨幣，任何計畫對美元都不會造成任何挑戰，這些想要扳倒美國霸權地位的努力注定徒勞無功。

原因在於，是否有龐大的需求足以支持俄羅斯、大陸等國家建立替代儲備貨幣的計畫？根據過去的經驗，大多失敗收場。波士頓大學經濟學家扎戈爾斯基（Jay Zagorsky）表示，原油是俄羅斯的主要收入之一，其交易以美元計價為主。

除此之外，軟體供應商吉里巴（Kyriba）市場策略主管史塔克（Bob Stark）說，俄羅斯經濟很脆弱，目前面臨嚴厲制裁，經濟陷入巨大的困境，「俄羅斯會想扳倒美元？這是一定的，但這不是真正的問題所在」。因為最大的參與者是大陸，並已經擴大人民幣在全球貿易的地位，相反俄羅斯所做的一切只為了在制裁下生存。

史塔克說，大陸崛起成為全球超級經濟大國，作為其更大戰略的一部分。他提到過去「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）曾發出警訊，未來十年全球會呈二元貨幣體系，人民幣將與美元在全球貿易展開競爭。

只不過，史塔克和扎戈爾斯基一致樂觀預期美元持續強勢。史塔克認為人民幣取代美元的可能很低，根據聯準會（Fed）數據顯示，一種貨幣要在全球貿易獲得信任並廣泛使用耗時長，取代佔全球貿易96%的美元也要時間。

扎戈爾斯基則質疑，大陸對貨幣嚴格的資本管制措施，幾乎完全不可能取代美元，尤其是限制可帶出境的人民幣數量，只要規定還在，人民幣流動性就會一直不如美元等貨幣，進而降低吸引力。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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