美國疾病管制與預防中心(The U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC)預計於周五(10日)跟進其他國家,結束對中國旅客的強制COVID-19測試。CDC未立即回應此消息。

根據路透7日引述消息來源報導,上周日本取消中國旅客的入境檢測措施,據悉美國將於本周五跟進,但美國方面將會繼續監控全球及中國的新冠病例。

美國在今年1月初時跟進印度、加拿大、義大利、日本及其他國家針對中國邊境解封祭出防疫新規定,要求從中國、香港或澳門出發的航空乘客,提供出發前不超過兩天的新冠檢測陰性結果。

日本內閣官房長官松野博一於2月27日宣布, 3月1日起,放寬針對自中國入境人員的邊境防疫措施,從全員檢測改為隨機抽檢,來自澳門和香港的旅客也不再需要核酸陰性證明。 此前,歐盟成員國也在2月時同意逐步取消針對來自中國的旅客新冠限制。

