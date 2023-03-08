陸廠恐痛失i15訂單！韓媒爆:最大贏家是它

蘋果預計今年9月推出iPhone15系列，傳出中國面板大廠京東方（BOE）開發iPhone15的OLED面板時遇到問題，導致良率低且不穩定，恐因此痛失蘋果訂單，預估三星顯示器將因此受惠。

根據韓媒The Elec報導，預計iPhone15所有型號都會導入挖孔設計，但京東方製造挖孔螢幕卻發生狀況，主因是螢幕的角落或邊緣沒被正確覆蓋到，進而導致光線漏出。

京東方因漏光而面臨量產問題，報導指出，京東方製造的面板，光線會從頂部的挖孔區域漏出，而這個位置容納了前置鏡頭和FaceID感測器，這也意味著，京東方可能無法在今年6月量產這些面板，將失去蘋果的訂單。

蘋果原本目標是讓京東方加入供應商行列，藉此降低對三星顯示器的依賴。但如此一來，韓廠三星和樂金顯示器很可能成為iPhone15的專屬OLED面板供應商，預計三星將占大部分，產能將比樂金顯示器更高。

京東方2021年開始為蘋果生產6.1吋iPhone OLED螢幕，但先前爆出京東方在沒有獲得蘋果允許下，就擅自修改iPhone OLED設計被蘋果發現，進而影響出貨量。雖然京東方犯蘋果大忌但不會出局，關鍵在於蘋果重視供應商多元化，因為一旦沒有京東方，就無法控制另外兩家面板供應商三星與樂金顯示器。

（中時新聞網 邱怡萱）

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