鮑爾警告終點利率更高 美債曲線倒掛惡化

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）7日出席國會聽證會時表示，若經濟數據持續強勁，聯準會可能需要將聯邦基金利率調升至高於預期的水平。鮑爾發表鷹派言論後，2年期和10年期美債殖利率的倒掛幅度擴大，敲響經濟衰退的警鐘。

鮑爾於7日出席參議院金融委員會作證，他在談話中表示，最新的經濟數據較預期更加強勁，顯示去年底通膨放緩的趨勢出現轉變，為了減緩經濟成長的步伐，聯準會將會收緊貨幣政策，終點利率可能會高於此前的預期，他強調，「如果所有數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加快升息步伐」。

鮑爾指出，目前的趨勢表明聯準會對抗通膨的工作尚未告終，截至目前為止，聯準會的政策已涵蓋了若干領域，但緊縮政策的影響尚未完全展現，聯準會仍有許多工作要做，且前方的道路可能「崎嶇不平」，不過他補充道，部分通膨數據在1月意外強勁可能是因氣候異常溫暖所致。

美國商務部於上月24日公布，1月個人消費支出（PCE）物價指數年增5.4%，月增率則是0.6%，增幅創下七個月來新高；剔除波動劇烈的食品與能源後，核心PCE1月年增4.7%，月增率為0.6%，創去年8月以來最大增幅，顯示通膨仍不斷升溫，使市場擔憂聯準會恐拉長升息周期。

對於鮑爾的言論，麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）提出質疑，認為聯準會的緊縮政策將導致200萬人失業，鮑爾對此嚴正反駁道，「如果我們放手讓通膨率維持在5%、6%以上，勞工難道會過得更好嗎？」

鮑爾補充指出，聯準會減緩通膨的努力確實在住房等領域取得進展，但除了住房、食品、能源等方面的核心服務通膨則並未出現放緩的跡象，為了恢復物價穩定，聯準會需要看到此一領域的通膨數據下降。

聯準會即將於本月21日至22日召開利率決策會議，根據據CME的FedWatch 預測數據，市場目前預期聯準會升息1碼的機率為30.2%，升息 2 碼的機率則從一天前的31.4%大幅攀升至69.8%。

交易員預期聯準會可能在3月會議上決議會升息2碼 。圖片來源：CME

鮑爾也重申，聯準會將會逐次在會議上決定利率政策，每次的決策都會取決於數據以及數據對通膨和經濟活動的影響，聯準會不會預設政策路線。

在鮑爾示警終點利率可能高於預期後，2年期美債殖利率和10年期美債殖利率的差距擴大至103.5個基點，為1981年9月22日以來最嚴重倒掛，顯示市場對經濟衰退的擔憂加劇。

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