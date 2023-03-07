鮑爾示警加速升息 美債息飆 道瓊崩570點

美國聯準會主席鮑爾7日出席聽證會表示，聯準會升息幅度恐會超出原先預期，引發市場惶恐情緒，2年期美債殖利率升破5%，寫下2007年以來的最高水平，華爾街股市7日開低走低，富國銀行及美國銀行等銀行股重挫，四大主要指數終場盡墨。

道瓊工業指數重挫574.98點，或1.72%，收32856.46點；標準普爾指數大跌62.05點，或1.53%，收3986.37點；那斯達克指數下滑145.41點，或1.25%，收11530.33點；費城半導體指數下挫32.174點，或1.07%，收2962.418點。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）7日出席參議院金融委員會作證時指出，近期的經濟數據較預期更加強勁，如果所有數據皆顯示聯準會有必要加快緊縮，聯準會將會準備加快升息步伐，終點利率可能會高於此前的預期。市場原先預期聯準會在3月會議上升息1碼的機率為69.4%，但鮑爾7日的鷹派發言大幅提高了3月升息2碼的機率。

在鮑爾發表談話後，美債殖利率全線飆升。10年期美債殖利率7日曾一度跌6個基點至3.92%，隨後從當日低點反彈近9個基點並升破4%，午市後轉跌至3.97%；兩年期美債殖利率則是一度跌4個基點至4.85%，隨後反彈17個基點並站上5%，創下2007年7月以來的最高。

政經方面，美國民主黨籍國會參議院外交事務委員會主席華納（Mark Warner）7日表示，12名民主黨和共和黨參議員將共同聯署提案，授權商務部長權力，讓其基於國家安全考量禁止來自外國的技術，諸如中資控制的短影音平台TikTok等，該議案預計會將6個國家控制的技術納入限制，包括中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉及古巴。

個股方面，投資人擔憂進一步升息將導致經濟陷入衰退，銀行股7日灰頭土臉，富國銀行跳水4.7%，美國銀行下挫3.2%，高盛和摩根大通則分別下跌 3.08%和2.94%。

主要科技股7日全面下挫，Google下滑1.41美元，跌幅1.48%，收94.17美元；蘋果挫跌2.23美元，跌幅1.45%，收在151.60美元；微軟下滑2.72美元，跌幅1.06%，收報 254.15美元；Meta下挫0.39美元，跌幅0.21%，收在184.51美元；亞馬遜挫跌0.20美元，跌幅0.21%，收93.55美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.73美元，跌幅0.81%，收報88.85美元；聯電ADR挫跌0.13美元，跌幅1.56%，以8.18美元作收。

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