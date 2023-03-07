美晶片法案自掘墳墓?外媒曝死穴:沒有贏家

美國總統拜登簽署的527億美元《晶片法案》正式開始執行，其中390億美元將用於擴建和新建半導體工廠的補貼，但卻設下多項條件，包括分潤條款以及提供孩童托育方案等引發爭議，英國《金融時報》撰寫社論指出，該法案附加太多政策目標，卻忘記了晶片製造商當初遷至海外的部分關鍵，正是因為美國生產成本太高。

該篇社論表示，美國占全球晶片製造能力的份額，已從1990年的37％下降到12％，更重要的是，台廠台積電生產全球90％以上的高階晶片，令美國擔憂這個狀況會造成美國國安危機。

美國砸錢推動《晶片法案》卻設下多項條件引，包括未來十年不可在中國擴產，也不能將這筆資金用於購買庫藏股或分紅。備受爭議的規定還包含業者必須與聯邦政府分享超額利潤，支付工會的建築工資，並確保勞工獲得負擔得起的托育服務。該篇社論稱，儘管《晶片法案》其中一些目標是可以理解的，但綜合起來，它們表明白宮正試圖擴大一項倡議，其已涵蓋太多目標。

該社論提到，晶片製造商轉移到海外的部分原因是美國生產成本太高，白宮應該努力減輕成本和監管負擔，而不是增加企業的成本；此外，如果美國政府不與美國盟友就此法案進行協調，補貼戰爭就不可能使任何一方成為贏家。

（中時新聞網 邱怡萱）

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