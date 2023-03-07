拜登撒錢拚晶片 外媒爆美龍頭廠這下場

台積電創辦人張忠謀曾對去年來台訪問的前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）直言，如果美國認為靠花大錢就可以搶進占全球最複雜的電子製造市場，那就太天真了，此番言論引發外界關注。英國金融時報的意見專欄也指出，美國晶片法的補貼資金可能降低英特爾改善業績的動力，不利於其提高競爭力。

自去年8月美國總統拜登簽署《晶片法案》以來，英特爾股價已下跌24%，半導體需求下降只是原因之一，報導稱，美國《晶片法案》的補貼政策減輕了英特爾提高業績的壓力，反而可能降低競爭力，並直指如果資金是扭轉局面的關鍵，那麼早在10年前就應該開始了，當時英特爾坐擁比競爭對手更多的現金。

另根據巴隆周刊（Barron’s）報導，美國銀行全球研究分析師Vivek Arya指出，英特爾去年宣布擴大晶圓代工業務，想對抗亞洲晶片製造商像是台積電、三星等的主導地位，但英特爾與對競爭手差距有一大段，根本不是同個量級的競賽。

Vivek Arya在報告指出，英特爾晶圓代工業務面臨艱鉅考驗，其在全球晶圓代工市占率僅1%，看不到台積電57%市占的車尾燈。而且難堪的是，英特爾晶圓代工不僅在技術上輸給台積電和三星，從規模來看，也不是同一個量級的競爭；此外，英特爾選擇垂直整合的IDM商業模式，不僅需要高度資本密集，還要高階人才和技術勞動力，成為嚴峻挑戰。

有鑑於上述原因，Vivek Arya重申對英特爾「表現不佳」的評級，並訂目標價為25美元。英特爾昨日收盤下跌1.55%收在25.99美元。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

全球晶片荒帶來的啟示 問題不在半導體供應鏈？

SEMI產業諮詢委員會 台積電參一咖

搶晶片補助 美商務部：符合這個有優待