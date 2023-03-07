美中脫鉤等5大黑天鵝 新冷戰核心是「它」

比戰爭可怕！專家警告「美中脫鉤」災難結局：改變人類文明

近年來，美中貿易與政治關係不佳，尤其華盛頓去年底對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，美系技術與產品皆不得輸中，企圖牽制大陸高科技與軍事技術的發展。

曾在大陸外交部工作18年的美國事務專家An Gang警告，美中高科技脫鉤的影響將比軍事對抗更為廣泛、深遠，甚至可能重塑人類文明的軌跡。

南華早報報導，An Gang直言，目前很難看到關係出現改善的機會，必須加緊準備全面的鬥爭。他也列舉5項可能發展成重大災難的風險，包括台海緊張局勢、海陸空軍事衝突、俄烏戰爭外溢效應、美中高科技脫鉤及朝鮮半島關係不佳等因素。

其中，An Gang認為，美中高科技脫鉤的影響比軍事對抗更為深遠，從政治、經濟、企業、社會運作甚至民眾生計都會受到衝擊，「世界經濟體系面臨分裂風險，成為新冷戰核心，甚至可能重塑人類文明的軌跡。」

至於未來美國與大陸該如何走下去？An Gang強調，美中將長期存在於對話、接觸及衝突不斷交織的局面，「比賽是關於智慧、決心和勇氣，誰在這三方面的綜合得分更高，誰就會得到時間的青睞。」

（中時新聞網 郭宜欣）