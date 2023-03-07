搶晶片補助 美商務部：符合這個有優待

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一表示，申請《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）補助的企業，如果承諾未來5年不實施庫藏股，那麼當商務部在發放520億美元補助款時，將給予這些企業優惠待遇。

雷蒙多表示，是否暫停回購公司股票，是該晶片法案390億美元製造補貼方案其中一個考量因素。

美國國會去年8月通過《晶片法案》，在527億美元預算中，390億美元將用於補貼擴建與新建半導體工廠、132億美元用於研發和培訓人才，5億美元用於強化全球產業鏈。此外，該法案還為晶片廠提供25%的投資稅負抵減，估計價值約為240億美元。

商務部在上周發布施行細則與目標。

這項法案旨在提振美國國內半導體晶片生產，並減少美國在晶片方面對亞洲的依賴。雷蒙多接受媒體訪問時表示，這項計畫並不是一張「空白支票」，該法案規定取得補助款的公司不得拿納稅人的錢來買回自家公司股票或拿來支付股利，因為這筆資金是用來強化美國在研發與創新上的優勢。在發放補助款時，我們會優先考慮那些自願承諾他們不會在5年內實施庫藏股的公司。

該計畫也將優先考慮僱用工會成員或已經有勞動協議的公司。雷蒙多表示，這不是審批的必要條件，但符合這些條件的話更好。

商務部已自2月底開始接受晶片法案的資金申請。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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