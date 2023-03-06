美眾院議長麥卡錫 傳4月加州會晤蔡英文

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）早前傳出將於今年春季訪台，恐牽動台海敏感神經。據外媒6日報導，經討論後麥卡錫不會在台北會見我國總統蔡英文，而是在美國加州與其會晤，以避免刺激北京當局。

麥卡錫於今年1月就任聯邦眾議院議長，他曾於去年透露，有意在當選後造訪台灣，原傳出可能於今年春天訪台，不過美國媒體隨後報導指出，訪台行程可能延後至今年稍晚或明年，麥卡錫亦於2月初表示，目前沒有安排訪台規劃。

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾於去年8月到訪台灣，引發中國強烈不滿，並在台海周圍進行大規模軍演。據英國《金融時報》（Financial Times）報導，為避免上述情況再次發生，麥卡錫不會在台北會晤蔡總統。

據報，蔡總統將在下月出訪中美洲盟邦瓜地馬拉與貝里斯，此行也將訪問美國加州與紐約，屆時將於加州與麥卡錫會面，並且赴雷根圖書館（Reagan Library）發表演說，而「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）則證實曾向蔡總統發出演說邀請。

對於上述消息，美方目前並未做出回應，美國國務院發言人表示目前尚未得知任何已確認的訪問行程，不過也重申國會為獨立機關，議長能自行決定與誰會晤。

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