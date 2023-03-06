電動車帶旺 車用晶片需求燒

受惠於電動車需求旺盛以及汽車數位化趨勢，對晶片的需求有增無減，使得在全球半導體市場趨於疲軟之際，車用晶片銷售依舊一枝獨秀。

荷蘭車用晶片廠商恩智浦（NXP Semiconductors）、德國英飛凌（Infineon Technologies）、日本瑞薩（Renesas Electronics）及美國亞德諾（Analog Devices Inc.）與德儀（Texas Instruments）近期業績都受到車用部門銷售增長的支撐，並且發布強勁的全年財測。

恩智浦去年車用晶片業績揚升25％，預料今年首季成長15％。瑞薩車用事業在2022年躍升近4成，分析師預期本季將再增加。亞德諾去年該領域業績勁揚29％，約有四分之一的營收來自汽車產業。

電動車對於晶片的需求大過於傳統汽車，因此電動車銷售成長，晶片需求也跟著增加。另一方面，如今汽車的自動化功能不斷提升，也令車用晶片廠商訂單不斷。

隨著電動車廠積極擴產，長期來看，車用晶片市場前景光明。

特斯拉執行長馬斯克近日提到，目標2030年的年產量上看2,000萬輛，遠高於2022年的130萬輛。該車廠全球供應管理副總裁布迪拉吉（Karn Budhiraj）上周三談及製造晶片材料時指出，「我們目前約合消耗70萬片12吋晶圓」，一旦達成年產2,000萬輛的目標時，「我們將需要800萬片晶圓」。

晶片高層表示，應用於車輛的晶片數量成長相當驚人。2021年每輛車大約使用1,200顆晶片，是2010年的兩倍，而且此數字應該只增不減。

Marvell Technology執行長墨菲（Matthew Murphy）日前表示，儘管調降該公司整體營收預測，但預料本季車用相關收入應會成長逾30％，預期未來車用相關晶片的年銷售可站上5億美元，遠高於目前的1億美元。