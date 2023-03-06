靜待鮑爾開講 那指紅翻黑 蘋果漲1.8%

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於7日出席國會聽證會，料將重申緩慢升息步伐，另外美國2月份非農就業數據將於本周出爐，美債殖利率回升，華爾街股市6日小幅開高後震盪走低，道瓊工業指數及標普500指數近尾盤時段漲幅縮窄，那斯達克指數收盤前紅翻黑。

道瓊工業指數盤中一度上漲181點，終場漲幅縮小至40.47點，或0.12%，收報33,431.44點；標普500指數揚升2.78點，或0.07%，收在4,048.42點；那斯達克指數下跌13.27點，或0.11%，收11,675.74點；費城半導體指數下跌33.74點，或1.11%，收2,994.59點。

數據方面，紐約聯邦準備銀行於6日發布報告顯示，經歷了三年的動盪後，全球供應鏈已回歸正軌，2月全球供應鏈壓力指數為-0.26，自2019年8月以來首次為負值，全球航運擁塞狀況已有改善，零組件供應短缺緩解，復以消費者需求走弱，導致全球供應鏈壓力指數在過去10個月中有7個月走低，而2月的最新數據則反映出進一步的改善。

政經方面，鮑爾將於台北時間7日晚間赴參議院銀行委員會進行半年一度的作證，接著將於8日前往眾議院金融服務委員會進第二輪作證，分析師預期，鮑爾在國會上將採取支持升息1碼的態度，同時也會強調其對所有選項抱持開放態度。

另外，英國《金融時報》6日報導，我國總統蔡英文將於4月初出訪中美洲盟邦瓜地馬拉與貝里斯，並在過境美國時會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），為避免中方再度上演裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時的大動作回應，雙方選定於加州會晤，而非台北，另外，蔡總統也預計將於加州的雷根圖書館發表演說，對於上述報導，麥卡錫辦公室目前拒絕置評。

個股方面，高盛分析師黃麥可（Michael Ng，音譯）在其最新報告中寫道，蘋果的安裝基礎增長、服務的長期成長以及新產品創新有望抵銷產品收入的周期性逆風，給予「增持」評級，為六年多來的首次，蘋果股價聞訊上漲2.80美元，漲幅1.85%，收報153.83美元。

主要科技股6日漲跌互見，Google勁揚1.56美元，漲幅1.66%，收報95.58美元；微軟攀升1.58美元，漲幅0.62%，收在256.87美元；亞馬遜下滑1.15美元，跌幅1.21%，收報93.75美元；Meta挫跌0.35美元，跌幅0.19%，收184.90美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.21美元，跌幅0.23%，收報89.58美元；日月光ADR挫跌0.09美元，跌幅1.20%，收報7.38美元；聯電ADR下滑0.13美元，跌幅1.54%，收8.31美元。

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