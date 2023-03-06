拜登罹皮膚癌 醫師曝治療關鍵

拜登證實罹皮膚癌 醫師說話了

美國總統拜登的醫生日前證實，2月從他胸前切除的病變組織經檢測確定，是基底細胞癌，也是最常見的皮膚癌之一。

不過，據美聯社報導，長期擔任拜登醫師的歐康納（Kevin O’Connor）說，所有的癌變組織2月16日都已成功切除。而他認為，現年80歲的拜登健康、精力充沛、體型適中，足以處理白宮事務。而預計拜登數周內就將宣布，將爭取2024年總統大選連任。

基底細胞癌很容易治療，尤其是早期發現更是如此。歐康納說，這類癌細胞不像其他癌細胞那樣容易擴散，但卻可能長大，所以需要切除。

眾所周知，拜登年輕時常曬太陽。而歐康納2月16日在總統體檢結果聲明中說，他在就任總統前，就已經切除了「幾個局部非黑色素瘤皮膚癌」。而第一夫人吉兒1月時，也切除了右眼和胸前的兩處基底細胞癌。吉兒上周指出，如今她對使用防曬霜「格外注意」，尤其是在海灘時。

基底細胞癌成長速度緩慢，通常出現在皮膚表面，醫生幾乎都能靠淺層切除加以根除，而鮮少導致嚴重併發症，或是危及生命。

文章來源：Doctor: Lesion removed from Biden’s chest was cancerous

（中時新聞網 楊幼蘭）