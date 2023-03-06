幣安遭爆曾擬計畫 欲躲避美國監管

加密貨幣交易所幣安（Binance）的監管問題備受矚目，外媒於5日報導指出，幣安在2019年開展美國業務時便已制定計畫，以迴避美國監管機構對其造成的潛在風險。

幣安的美國業務Binance.US成立於2019年，經營者為加州舊金山的BAM Trading， 該公司為幣安的合作夥伴，法律上兩者分屬不同公司。綜合外媒引述的消息，幣安高層人員曾在2019年的訊息中寫道，美國監管機構若對該公司提出任何訴訟，都會對幣安的業務及人員造成核塵埃（nuclear fall out）般的衝擊，因此他們已擬定計畫以迴避相關情況。

幣安向路透社回應指出，他們初期確實未有足夠的合規與控制措施，不過在合規性方面，該公司目前已有許多改變。Binance.US則尚未對此做出回應。

幣安主要係透過中國及日本的據點進行營運，不過其五分之一的客戶皆位於美國，因此是透過與Binance.US建立合作關係，以接觸美國客戶，幣安雖強調其與Binance.US為不同的法律個體、各自獨立營運，不過美國監管機構仍持續對此進行調查。

總合外媒報導，美國司法部和證券交易委員會（SEC）自2020年以來便一直在調查幣安與Binance.US的關係，若能證明幣安對後者握有控制權，美國監管機構便有權監管幣安的整體業務。

延伸閱讀

幣安傳考慮退出美國 因監管壓力加大

路透：幣安曾轉4億美元至趙長鵬關聯企業