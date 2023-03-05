劍指TikTok 美議員將提案禁止外國科技

美國參議院情報委員會（Intelligence Committee）主席華納（Mark Warner）於5日表示，他將於本周提出一項新的法案，讓政府得以禁止「外國技術」，包含中國短影音應用程式TikTok等。

民主黨籍的華納表示，TikTok不僅無法保證資訊安全，且甚至可能淪為宣傳工具，使他對於美國民眾在TikTok上看到的內容感到擔憂，因此他目前正與共和黨籍參議員圖恩（John Thune）共同制定法案，該法案的內容將會針對進入美國的外國科技，讓政府擁有得以禁止或阻止這些科技的系統性措施，華納直言，TikTok可能會是這項法案檢討的對象之一。

據華納的發言人表示，他們有望於7日正式發布法案內容。在此之前，眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）於1日以24票對16票表決通過，授予總統拜登（Joe Biden）禁止TikTok的權力，恐會成為美國對社群媒體所作出的最大限制，不過該法案仍有待參議院通過，才能交給拜登簽署，且該法案僅獲得共和黨的支持，並未斬獲民主黨的票數。

美國近年頻頻對TikTok的資訊安全提出疑慮，並祭出相應措施，美國國會於去年12月通過立法，禁止聯邦機構雇員使用公務手機下載TikTok，部分州政府也要求員工不得使用，甚至逐漸有聲浪要求全美禁用TikTok，不過國會議員對此仍意見相左。

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