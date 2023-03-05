散戶掃特斯拉 今年以來淨買入逼去年全年

今年以來美股又見散戶大軍壓境，幾乎都是衝著特斯拉（Tesla）而來，近幾周單日敲進該支股票的金額屢創新高，2023迄今散戶淨買入特斯拉的金額逼近去年全年紀錄，分析師說這種散戶瘋狂追捧特斯拉的盛況前所未見。

根據研究機構Vanda Research，今年迄今美股散戶淨買入136億美元的特斯拉股票，接近去年全年將近170億美元的新高紀錄。

Vanda Research數據部門主管派蘭托尼（Giacomo Pierantoni）指出：「散戶資金流入特斯拉股票的量從來沒這麼高過。」他還提到，該電動車大廠的股價今年來跳漲55％，散戶買盤是主要功臣。

特斯拉投資人是出了名死忠，去年該檔股票落難時，他們不離不棄搶著低接，今年1月3日落底後繼續買，隨著3月1日眾所期待的特斯拉「投資人日」逼近，散戶投資人的淨買入額迭創新高。

1日特斯拉「投資人日」揭幕前夕，超過5億美元的散戶資金灌入特斯拉股票，但正式登場後令投資人大失所望，不僅未如預期發表新一代電動車，為了維持龍頭地位的長期願景，宣布還將投入近1,500億美元資金。

儘管2日失望性賣壓出籠，特斯拉股價大跌5.9％收在190.9美元，投資人仍視為檢便宜的好時機。特斯拉目前的價位與2021年11月的409.97美元歷史紀錄相比，還是低了50％以上。

照數據供應商FactSet資料，以未來12個月的預估獲利計算，特斯拉股票目前的本益比是43倍，遠比高峰時期的逾200倍還低。

網路券商Webull Financial執行長丹尼爾（Anthony Denier）表示，近來特斯拉股票的交易量一枝獨秀，甚至比起2020和2021疫情年的搶購熱潮有過之無不及，自去年12月起，他們平台的特斯拉交易就爆大量。

丹尼爾透露，2月Webull帳戶交易特斯拉股票的占比，從半年前的4％一口氣攀升到18％。

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