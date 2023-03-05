股神好省！住65年老房 早餐不超過4美元

致富退休是許多人的夢想，然年薪百萬並非人人有，受薪階級賺錢投資之餘，還要與儲蓄存錢並行，才能離夢想更進一步。即使是如今身價上千億美元的股神巴菲特，至今仍過著節儉的生活，居住在65年前買的房子，且每天早餐開銷絕不超過4美元。

CNBC報導，億萬富翁巴菲特節儉的習慣廣為人知，現年92歲的他並沒有像其他富翁住新房豪宅，而是一直住在他65年前買下的房子。

巴菲特現在仍住在美國內布拉斯加州奧馬哈的一間五房住宅，1958年時，他以31,500萬美元的價格購買，按今天美元計算約329,505美元。根據美國線上房地產業者Zillow估計，目前約值120萬美元。

這間房子約6570平方英尺，位於奧馬哈外圍，距離波克夏海瑟威總部約5分鐘的車程，1921年時是灰泥結構的房子，似乎有進行過擴建。

巴菲特多次表示有房產的好處，曾在2010年的股東信說這棟房是他第三好的投資，而另兩個則是結婚戒指。即便身價千億，但並沒有計畫要搬到更奢華的豪宅，他說「這間房子很棒，冬暖夏涼，也很方便，無法想像有更好的房子」。

身價約1,060億美元的巴菲特，並不是個出手闊綽的人，相反卻非常節儉。他到2020年才將20美元的翻蓋手機換成iPhone 11。此外，早餐的開銷也從不花超過4美元。

報導指出，通勤的五分鐘車程，巴菲特會到麥當勞買固定的餐點，每天不外乎三種選擇：一份2.61美元的香腸小餅；一份2.95美元的香腸、雞蛋和乳酪；一份3.17美元的培根、雞蛋和乳酪。

2017年推出的紀錄片中，巴菲特曾說會根據股市的漲跌來決定早餐吃什麼，「如果今早股市下跌，我不會選擇3.17美元的培根、雞蛋和乳酪，而會改吃2.95美元」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

延伸閱讀

巴菲特低調出手 豪砸2,500億投資這家公司

巴菲特大讚這2檔「年年配息像生日禮物」

巴菲特再談投資心法 股東信4重點一次看