藥房結合診所 布魯爾跨足醫療保健拚翻身

美國連鎖藥局沃爾格林（Walgreens Boots Alliance）執行長布魯爾（Rosalind Brewer）自2021年上任以來，積極併購多家醫療保健公司，目的是將自家藥房與收購的診所相結合，欲在傳統藥局產業成長遲緩之際，跨足醫療保健業務。

布魯爾掌舵一年後發現，董事會並未全然相信她的策略，於是她帶著董事實地參訪連鎖初級照護診所VillageMD。此行數個月後，沃爾格林將VillageMD的持股提高一倍。

曾擔任星巴克營運長的布魯爾表示，實際參觀讓董事了解VillageMD的業務運作，以及藥房結合診所的益處。

在參訪七個月後，沃爾格林董事批准VillageMD以89億美元收購緊急照護診所業者Summit Health。這起交易讓沃爾格林的員工多了醫師，並提供更廣泛的醫療服務。

布魯爾指出，美國第二大連鎖藥局沃爾格林的業務面臨瓶頸，產業陷入長期成長遲緩，勞工短缺迫使藥房縮短營業時數，進而壓縮公司營收，醫療保健業務是沃爾格林的出路。

布魯爾的策略與前執行長佩希納（Steffano Pessina）不同，佩希納雖支持拓展醫療保健領域，但主張透過建立合夥關係和取得少數股權為之，認為大買核心藥房產業以外的企業，恐讓公司陷入沒有必要的風險。佩希納現為沃爾格林執行董事長，先前擔任執行長六年，布魯爾是他欽點的接班人。

布魯爾上任後進行一連串併購交易，去年9月以13.7億美元價碼，取得專業藥房公司Shields Health Solutions全部股權，一個月後又拿下醫療保健供應商CareCentrix。同年11月，VillageMD收購Summit Health。布魯爾在去年進入VillageMD董事會。此外，布魯爾創立新部門「沃爾格林保健」（Walgreens Health），預期今年將開始創造獲利，到了2025年將帶來145億至160億美元的年營收。

布魯爾亦出手整頓美國境內將近9,000家藥房，重整後的藥房將更符合當地社區需求，同時關閉績效不佳地區的數百個據點。

此外，日後將有數百家藥房與VillageMD的診所為鄰，沃爾格林的藥劑師能與診所醫師合作，攜手照護患者和解決困難病例。

結合藥房和診所也能鼓勵患者在沃爾格林領藥，約半數VillageMD的患者選擇就近在沃爾格林拿藥，比重約是沃爾格林在美國處方藥市占率（20％）的兩倍有餘。布魯爾也重組高層管理團隊，引進多位醫療保健產業的老將，包括Shields和CareCentrix執行長。

至於勞工短缺，布魯爾指出，公司提高薪資、保障休假，並提供多達7.5萬美元的招聘獎金，人力問題將逐漸改善。

布魯爾深信跨出沃爾格林的傳統業務是唯一的出路。她表示，接任執行長後為公司的下一步做了深度策略分析。「就策略的角度而言，我很清楚傳統零售與藥房是非常成熟的業務，沃爾格林必須要有新的管道來提升收入。」