逾20年最大幅度 日工會要求加薪4.5％

日本政府與央行疾呼企業幫員工調薪之際，今年春季勞資談判（春鬥）的加薪幅度備受關注，據3日公布的調查結果，工會平均要求加薪4.5％，創逾20年來最大幅度。

日本勞動組合總聯合會（JTUC）調查全國超過2,000家工會後發布最新結果，表示今年「春鬥」平均要求加薪4.49％，遠高於去年的2.97％，係繼1998年的4.36％後，加薪幅度首度突破4％，同時也是1990年代中期以來最高。

日本疫後的經濟復甦，受到攀抵40年新高的通膨率威脅，岸田文雄政府一再呼籲企業加薪支撐經濟，給了日本工會更多談判的籌碼。

儘管這將加重人事成本負擔，日本大企業仍願意做大幅加薪承諾，主要是當前勞力吃緊的環境迫使企業需留住技術人才。

全球第一大汽車製造商豐田汽車（Toyota）上月底接受工會要求，將底薪拉到20年來最高。本田汽車（Honda）也跟進，與工會達成加薪5％的協議。

電玩遊戲大廠任天堂（Nintendo）表示，擬將員工底薪上調10％。快時尚品牌Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）宣布，員工加薪幅度多達40％。

JTUC指出，去年勞資達成協議的加薪幅度平均為2.07％，雖比前兩年來得高，但日相岸田仍認為幅度不夠大，不足以刺激經濟成長。