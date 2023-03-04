阿聯否認退出OPEC 國際油價先跌後漲

根據外媒引述匿名消息人士指出，曾是長期盟友的沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國因為對產油政策與葉門衝突看法分歧而發生齟齬，阿聯內部正對退出石油輸出國組織（OPEC）進行討論。

該消息一出，布蘭特油價2日最多曾大跌2.8％，但隨後阿聯否認，導致該油價應聲彈升，收盤反漲0.2％到每桶86美元。

今年1月阿聯首都阿布達比舉辦中東領導人峰會時，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）缺席引人矚目。1個月前在沙國首都利雅德召開的中國－阿拉伯峰會，阿聯最高領導人則沒有參加。這兩大盟國刻意冷落對方舉動，凸顯雙方嫌隙日益加深。

報導指出，兩國關係之所以出現緊繃，主要是對葉門問題不同調。沙國與阿聯領導的阿拉伯軍事聯盟曾在2015年對葉門內戰進行干預，雖然阿聯軍隊最後決定在2019年退出葉門，但卻憂心在沙國與葉門叛軍就結束內戰展開談判時，會將它排擠在外，讓它無法在該國南部繼續保有戰略立足點。

此外身為全球兩大主要產油國的沙國與阿聯，在能源政策上也有不為人知的衝突。由於現今由沙國主導的OPEC主張減產以支撐油價，迫使阿聯必須減少產能，使得石油收入受到影響。據OPEC官員透露，阿聯長期以來積極推動開採更多石油，但卻屢次遭到沙國拒絕。

事實上阿聯想要從OPEC出走的消息並非第一次浮上檯面，不過近來兩國因為經濟與地緣政治的歧異擴大，導致這項議題再度被提起。專家表示，一旦阿聯真的決定要從該石油組織脫離，恐讓該集團將面臨分崩離析的危機。過去四年期間，包括卡達與厄瓜多等兩國都已相繼離開OPEC。

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