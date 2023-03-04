14國組成Altasia擬取代陸供應鏈 台灣入列

供應鏈移轉議題近期廣受關注，經濟學人4日報導，共14個國家共同組成Altasia（alternative Asian supply chain，亞洲替代供應鏈），尋求形成替代中國的供應鏈，這是中美地緣政治裂痕擴大的結果，迫使全球製造商在亞洲尋找新的生產基地，其中也包括台灣。

報導指出，新的供應鏈從日本北海道延伸到印度西北部的古吉拉特邦，途經韓國、台灣、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨和孟加拉等地。雖然目前沒有任何單一國家能與中國龐大的製造基地相提並論，但組成Altasia已經開始爭奪供應鏈遷移的市場。

數據顯示，Altasia的出口規模約與中國相當，2021年10月至2022年9月期間，Altasia對美出口總額為6,340億美元，略高於中國的6,140億美元。不過，中國出口主要集中在電子產品，而Altasia的出口則多元化。

報導認為，目前中國的產能尚難以替代，因為Altasia多元化的經濟體系不像中國的集體運作模式。但是，對許多企業來說，在中國以外尋找替代供應鏈是當務之急，未來幾年將繼續探索Altasia的機會。

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