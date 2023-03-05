美非農就業人數 2月增幅估縮減

美國官方本周將公布多項數據，其中以週五（10日）的非農就業報告最受矚目。分析師表示，儘管美國勞動市場持續強勁，但2月非農就業人口增幅料將縮減，失業率估升至3.6％。

財經網站Trading Economics調查經濟學家意見後預估，美國勞工部公布的2月非農就業人口將增加21萬人，低於1月的暴增51.7萬人。2月失業率估為3.6％，高於1月的3.4％。

美國1月非農就業人口大增51.7萬人，增幅改寫去年7月以來最高。1月失業率降至3.4％，創下1969年5月以來最低水平。

據勞工部2日公布，截至2月25日當周，美國初次申請失業救濟人數較前一周減少2,000人至19萬人，低於分析師預估的19.5萬人，此為連續第七週低於20萬，顯示勞動市場緊俏。較能反映勞動市場現況的四周移動平均數增加1,750人至19.3萬人。

儘管美國科技業為主的產業吹起裁員風，但對於勞動市場並未帶來太大衝擊，部分原因在於這些企業在疫情期間招募過多人力。經濟學家亦認為，部分離職方案導致有些勞工無法請領失業補助，這使得非農報告難以呈現勞動市場完整面貌。

分析師表示，從目前整體勞動市場推估，2月非農就業人口應該會呈現強勁增長態勢，但成長幅度可能低於1月。