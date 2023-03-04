10年期美債殖利率跌破4％ 那指噴近2％

10年期美債殖利率回落且跌破4%，美東時間周五，美股開高且收漲，漲幅介於1.17%至1.97%，其中道瓊上漲387.4點；台股ADR走揚，台積電ADR收漲0.85%。標普11類板塊全面收高，資訊科技、非必需消費品和通訊服務領頭。

美股連續2個交易日反彈，主要指數周線收紅。道瓊指數周漲1.75%，終結連4周跌勢；標普500指數周漲1.9%；那斯達克指數周漲2.58%。

焦點股方面，科技巨擎齊揚，臉書母公司Meta暴漲6.14%、報185.25美元；蘋果收漲3.51%、報151.03美元；Google母公司Alphabet漲近1.8%、報93.65美元；微軟升1.66%、報255.29美元。此外，博通財報優、展望佳，激勵股價升5.7%、報632.76美元。

至於消息面，阿拉伯聯合大公國官員正式聲明，並無退出石油輸出國組織(OPEC)的計畫，帶動國際原油價格由跌轉升。紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲1.08美元，收在每桶85.83美元；倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲1.52美元，收在每桶79.68美元。

★四大指數

美股道瓊上漲387.40點或1.17%，收33,390.97點。

NASDAQ上漲226.02點或1.97%，收11,689.01點。

S&P500上漲64.29點或1.61%，收4,045.64點。

費城半導體上漲44.22點或1.48%，收3,028.34點。

★11大類股

科技類股(SPLRCT)漲2.14% 非必需消費類股(SPLRCD)漲2.12%

通訊服務類股(SPLRCL)漲2.10% 公用事業類股(SPLRCU)漲1.76%

房地產類股(SPLRCREC)漲1.74% 金融類股(SPSY)漲1.60%

原物料類股(SPLRCM)漲1.40% 能源類股(SPNY)漲1.29%

醫療類股(SPXHC)漲1.16% 工業類股(SPLRCI)漲1.06%

必需消費類股(SPLRCS)漲0.08%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲1.66%，收255.29美元。

蘋果(AAPL)上漲3.51%，收151.03美元。

亞馬遜(AMZN)上漲3.01%，收94.90美元。

Alphabet(GOOGL)上漲1.79%，收93.65美元。

特斯拉(TSLA)上漲3.61%，收197.79美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲6.14%，收185.25美元。

蘋果(AAPL)上漲3.51%，收151.03美元。

亞馬遜(AMZN)上漲3.01%，收94.90美元。

Alphabet(GOOGL)上漲1.79%，收93.65美元。

網飛(NFLX)上漲1.06%，收315.18美元。

3.其它焦點股

Meta(Meta)上漲6.14%，收185.25美元。

特斯拉(TSLA)上漲3.61%，收197.79美元。

蘋果(AAPL)上漲3.51%，收151.03美元。

亞馬遜(AMZN)上漲3.01%，收94.90美元。

甲骨文(ORCL)上漲2.62%，收89.25美元。

輝達(NVDA)上漲2.47%，收238.90美元。

Alphabet(GOOGL)上漲1.79%，收93.65美元。

微軟(MSFT)上漲1.66%，收255.29美元。

思科(CSCO)上漲1.55%，收49.28美元。

超微(AMD)上漲1.34%，收81.52美元。

恩智浦(NXPI)上漲1.29%，收182.96美元。

德州儀器(TXN)上漲0.92%，收175.68美元。

英特爾(INTC)上漲0.76%，收26.40美元。

美光(MU)上漲0.62%，收56.78美元。

IBM(IBM)上漲0.55%，收129.64美元。

應用材料(AMAT)上漲0.43%，收118.96美元。

高通(QCOM)下跌0.15%，收123.60美元。

★台股ADR

台積電上漲0.76美元或0.85%，收89.79美元，換算台股價格為550元。

聯電上漲0.12美元或1.44%，收8.44美元，換算台股價格為51.7元。

日月光上漲0.08美元或1.08%，收7.47美元，換算台股價格為114.39元。

中華電信上漲0.54美元或1.43%，收38.43美元，換算台股價格為117.7元。

（時報資訊 財經內容中心）

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