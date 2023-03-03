美光釋出獲利預警 裁員幅度上看15％

美國晶片巨擘美光周四拋出利空彈，警告由於市場供過於求，產品價格持續下滑，本季毛利率表現可能比預期還糟。因應不景氣，美光也將擴大裁減人力，裁員幅度上看15％。

在釋出獲利預警後，美光周四早盤一度重挫逾3％，並拖累半導體類股全面下跌，所幸美光最後跌幅收窄至1.6％，費城半導體指數最後才由黑翻紅上漲近1％。 財經資訊業者Sentieo/AlphaSense指出，美光財務長墨菲（Mark Murphy）是於周二在Susquehanna主辦的一場投資人論壇上發表相關評論，墨菲表示，「我們持續預期今年需求會有所改善，不過產品價格走勢依然不樂觀，因此本季（會計年度第三季）的毛利率會比我們原先預期還要低。」

墨菲還說，新的展望「可能造成重大的庫存減記，對本季的毛利率與每股盈餘可能或一定會帶來負面衝擊。此外，本季營收可能較前季持平，甚至衰退。」

墨菲表示，儘管產業部份業者近來已有減產的動作，但半導體產業還是未擺脫供需嚴重失調的情況。

在客戶端的庫存方面，墨菲指出，行動產品類別的情況就比雲端來得好。美光還是預期今年需求會慢慢好轉，進而帶動出貨量走升。

墨菲進一步表示，基於市況的變化，美光這一段時間一直致力於減少支出，總體而言減少開支有符合甚至超前進度。

他還舉例說，「今年全年人力縮減的幅度將從去年12月法說會預估的10％，提高至15％，不過包括人力與其他支出的縮減還是需要花一些時間才能完成。」

富國銀行分析師雷科斯（Aaron Rakers）發布研究報告指出，「根據墨菲的說法，美光毛利率有可能轉為負值，另外美光帳面淨值可能也會縮水。」

瑞士信貸分析師團隊也表示，「美國看淡營運表現主要原因可能與資料中心終端市場持續低迷有關，因為該領域庫存始終居高不下。」

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