好市多年費要漲？財務長暗示漲價時間表

美國零售龍頭好市多（Costco）2日公布財報，由於美國好市多根據過去經驗，約每5年調漲一次會員年費，且多落在第1季，被問到近期是否調漲會員年費，Costco財務長加蘭蒂（Richard Galanti）表示，目前還沒要提高，但強調不是「漲不漲」、而是「何時要調」的問題，為後續漲價動作埋伏筆。

加蘭蒂向路透社表示，根據之前的調漲模式，漲價時間「大約會是現在」，但又強調，最近不會進行漲價，真要調漲會讓外界知道訊息。而Costco執行長耶利內克（Craig Jelinek）1月曾說，現在還不是調漲年費的時候，透露暫無漲價計畫。

美國Costco每年會員費60~120美元（約1,850~3,700元台幣）間，上次是2017年6月調漲，當時普通會員年費上調5美元至60美元，行政高級會員年費上調10美元至120美元。

華爾街分析師去年12月預測，Costco將在未來6~12個月調漲年費，加蘭蒂去年12月也透露，在過去16年內平均調漲年費的時間為5年7個月，距上次調漲，已超過平均年限。

Costco最新財報則顯示，上季新增逾100萬會員，會員總數超過6,800萬，美國、加拿大續約率高達93%，去年全年會員年費收入超過42億美元（約1,296億元台幣）。

台灣Costco上次是在2016年9月調漲年費，為來台首見，按照卡別不同調漲150~400元不等，漲幅約10%，當時日韓也同步跟進，目前台灣Costco年費落在1,150~3,000元間。

以各國來看，美日兩國會費都比台灣高，只有韓國稍稍便宜一些，台灣算在中低價位，對於漲價會員反應兩極，有人不在乎多花錢，也有人不滿賣場的產品品項沒增加，只有年費一直漲。

（旺得富理財網 李宗莉）

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