談美中關係 比爾蓋茲稱美無法阻止這點

《金融時報》2日報導，微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）在接受《金融時報》podcast採訪時表示：「我認爲美國永遠都不可能阻止中國擁有晶片，美國這樣做的結果是使中國投入大量時間和資金來研製自己的晶片和軟體。」

比爾蓋茲受訪時說，我認為美國永遠不會成功阻止中國擁有強大的晶片。我們將迫使他們花時間和一大筆錢來製造他們自己的晶片及軟體。儘管會有5到10年的時間，美國仍可出售晶片給中國賺錢，但鑒於他們（中國）的規模可以相當快地趕上來，我不認為這是什麼巨大的好處。

比爾蓋茲表示，我希望美國和中國能夠更好地相處。儘管我們擁有健康、創新、氣候等所有國家之間能創造雙贏的東西，但我們似乎正處於一個惡化的趨勢，世界上最重要的關係是美中關係，我對過去幾年這種關係的演變感到失望和擔憂。

針對美方認為中國會將晶片用於軍事用途的說法，比爾蓋茲回應稱，所以如果你真的認為未來十年會發生戰爭，那麼你就不應該提前警告他們你要切斷他們的籌碼。我的意思是，提前告訴他們這個問題也太好了。因此，即使是那種我希望永遠不會發生的事情，我認為也不會發生。但即使發生那種情況，為什麼要讓他們先開始製造自己的晶片呢？

（中時 張國威）