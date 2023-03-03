好市多Q2營收遜預期 盤後股價跌3％

因高通膨影響消費者減少支出，美國連鎖量販店好市多（Costco）第二季營收遜於預期，2日股價原本小漲7.02美元，漲幅1.47％，收在485.69美元，但財報公布後，盤後股價跌約3％。

根據金融市場數據供應商Refinitiv資料，好市多第二季總營收552.7億美元，雖較去年同期增加6.5％，但是低於分析師預估的555.4億美元。淨利潤部分增至14.7億美元，或每股3.30美元，前一年同期分別爲13億美元及2.92美元。

在會員制營收部分，從前一年同期的9.67億美元增至10.3億美元。會員制是好市多毛利率的主要來源，目前的會員定價在60美元至120美元間。

路透2日報導指出，因利率及食物價格皆高漲，美國消費者對於玩具、電子用品及居家用品等非必需品需求減弱，並尋求對荷包更友善的必需消耗品。好市多財務長葛蘭帝（Richard Galanti）指出，電子產品、珠寶等非必需品在2月的銷售表現最差。

許多零售業者也在近幾周表示，已經觀察到美國人的消費習慣改變，並希望找到更好的價格或折扣，對抗這一代從未見過的高通膨。美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）上周提出警告稱，消費者已從購買一般商品轉向瞄準食品和消耗品。

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